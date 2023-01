Bolsa de Lisboa abre na linha d'água. BCP continua escalada

5%, impulsionada pelas palavras do CEO da Sonangol, segundo maior acionista do BCP, que adimitiu a hipótese de uma fusão, mas apenas com uma instituição que aumentasse a cotação do banco em bolsa. A Galp arrancou também do lado dos ganhos, com um avanço de 0,16%.

A bolsa de Lisboa arrancou a última sessão da semana na linha d'água. O PSI desvaloriza 0,02% para os 5880,07 pontos, com 10 cotadas no vermelho, duas no verde e três inalteradas.O BCP é a empresa que mais sobe, dando continuidade à tendência dos últimos dias. O banco liderado por Miguel Maya soma 2,22%, depois de ontem ter escalado mais deJá a liderar as perdas segue a Mota-Engil, com um recuo de 0,99%, seguida pelo grupo EDP e pela Greenvolt. A EDP Renováveis, a EDP e a Greenvolt começaram a sessão com perdas de 0,97%, 0,88% e 0,39%, respetivamente.Seguem-se os CTT, a cair 0,31%, a Corticeira Amorim (-0,23%), a Sonae (-0,16%), a Altri (-0,10%) e a Nos (-0,05%).Por fim, a Semapa, a REN e a Jerónimo Martins começaram o dia inalteradas.Notícia atualizada às 08:37