Bolsa de Lisboa abre na linha de água. REN lidera ganhos

A REN lidera os ganhos, estando a subir 0,91% para 2,76 euros por ação. Este movimento dos títulos da energética, surge um dia depois de a empresa ter apresentado os resultados do ano passado.

A REN fechou 2021 com lucros de 97,2 milhões de euros, traduzindo uma redução de 11,1% face a 2020.

Apesar deste recuo, a energética destaca o "forte crescimento" do CAPEX - subiu 42,6% para 73,8 milhões de euros -, assim como das "transferências para a exploração", que mais do que triplicaram, crescendo 288,3% para 309,1 milhões de euros. O que, aponta, figura como "resultado dos investimentos necessários para a transição energética em curso, tendo a empresa continuado a recuperar grande parte do atraso causado pela pandemia em 2020".

Em face dos resultados, o conselho de administração da REN vai propor, na Assembleia Geral, marcada para 28 de abril, o pagamento de um dividendo de 15,4 cêntimos por ação, um valor em linha com a nova política de dividendos apresentada para o período 2021-24.

No restante setor energético, o sentimento é misto, estando a EDP a valorizar 0,21% para 4,29 euros, um movimento acompanhado pelo braço das renováveis que cresce 0,36% para 22,36 euros, a par da Greeenvolt que soma 0,15% para 6,72 euros.

Por seu lado, a Galp cai 1,06% para 11,24 euros, num dia em que o petróleo oscila entre ganhos e perdas, esperando fim da reunião do Conselho Europeu que ditará a solução para a crise energética que assola a Europa.

Entre as papeleiras, o arranque de sessão também foi dominado pela incerteza, com a Altri a ganhar 0,17% para 5,99 euros, e com a Semapa e a Navigator a manterem-se inalteradas em 11,66 euros e 3,37 euros respetivamente.

No retalho, a Jerónimo Martins somou 0,39% para 20,73 euros, enquanto a Sonae permanece inalterada em 11,66 euros.

A bolsa de Lisboa arrancou a sessão na linha de água, estando o índice de referência nacional, batizado desde segunda-feira de "PSI", a valorizar 0,05% para 5.805,77 pontos.Das 19 cotadas que compõe o índice, oito começaram o dia no verde, quatro arrancaram em território negativo e três permanecem inalteradas.(Notícia atualizada às 8:29 com cotações).