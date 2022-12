Bolsa de Lisboa abre no verde, com Sonae a liderar ganhos

conselho de administração da CMVM ter revogado a decisão de suspender a negociação das ações da Sonaecom e de a Sonae informar que iria lançar uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) sobre a empresa.

A bolsa de Lisboa arrancou em terreno positivo, com o PSI a subir 0,32% para os 5784,18 pontos. Das 15 cotadas que compõem o índice, 13 registam ganhos e duas perdas.A liderar as subidas está a Sonae, com um avanço de 1,45%. Isto depois de oTambém a Semapa abriu a sessão entre as cotadas que mais sobem, com um avanço de 1,11%. Segue-se a Nos, a Jerónimo Martins, a EDP Renováveis e a REN, com uma valorização de 0,79%, 0,49%, 0,48% e 0,39%, respetivamente.Já a Altri avança 0,20%, seguida pela Navigator (0,17%), pela Greenvolt (0,12%), pela EDP (0,08%), pelo BCP (0,07%) e pela Galp (0,04%). A Mota-Engil e os CTT começaram o dia com perdas, 0,33% e 0,16%, respetivamente.Notícia atualizada às 08h37