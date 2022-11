Bolsa de Lisboa abre no verde. Galp lidera ganhos

Leia Também Lisboa fecha a cair 1% com apenas três cotadas no verde

A bolsa de Lisboa arrancou a sessão em terreno positivo, em linha com as restantes praças europeias. O PSI avança 0,29% para 5835,88 pontos, com oito das cotadas a registarem subidas, quatro perdas e três inalteradas.A liderar os ganhos está a Galp, com um avanço de 1,31%, seguida pela Sonae, que soma 0,84%.Também a Sonae, o BCP, a EDP e a REN seguem a valorizar esta terça-feira, com ganhos de 0,84%, 0,66%, 0,48% e 0,39%, respetivamente. A lista de cotadas que abriram a negociação com ganhos fica completa com a Navigator, que cresce 0,21%, a Corticeira Amorim (0,11%) e a Jerónimo Martins (0,09%).Já em sentido contrário, a Nos é a empresa que mais cede, com perdas de 0,57%. Segue-se a EDP Renováveis, a descer 0,50%, a Altri, a ceder 0,46% e a Greenvolt, que recua 0,25%.A Semapa, a Mota-Engil e os CTT, por sua vez, arrancaram a sessão inalteradas.Notícia atualizada às 08h36