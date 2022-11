Lisboa fecha a cair 1% com apenas três cotadas no verde

O PSI recuou 1,01%, para os 5,818,76 pontos, acompanhando as perdas das principais praças europeias, pressionadas pelas dúvidas sobre a situação da covid-19 na China e pela palavras da presidente do BCE. Christine Lagarde disse hoje que "seria surpreendente" que o pico da inflação na Zona Euro já tivesse sido atingido em outubro.Das 15 cotadas do índice nacional, apenas três fecharam positivas, enquanto as restantes 12 terminaram o dia no vermelho.A Greenvolt liderou as perdas ao cair 2,72%, para os 7,87 euros. A pressionar o índice esteve também o BCP, que recuou 2,12%, fechando nos 0,1521 euros.Também a família EDP pesou no desempenho do PSI. A EDP caiu 1,99%, para 4,388 euros, e a EDP Renováveis cedeu 1,95%, para os 22,15 euros.Ainda na energia, a REN perdeu 1,55%, para 2,535 euros, e a Galp caiu 0,48%, até aos 11,465 euros.A impedir uma queda ainda mais pronunciada no índice, a Jerónimo Martins avançou 0,85%, para os 21,42 euros.Em terreno positivos fecharam apenas mais duas cotadas: a Semapa e a Nos, com ganhos de 0,42% e 0,36%, respetivamente.