Bolsa de Lisboa arranca na linha d' água. Semapa perde quase 7% com ex dividendo

A bolsa de Lisboa arrancou a sessão na linha d' água, mais inclinada para terreno negativo. O PSI cede 0,03% para 5.744,05 pontos.Entre as 15 cotadas que o compõe o principal índice nacional, dez negoceiam no verde, três no vermelho e duas permanecem inalteradas.A Semapa comanda as perdas, ao escalar 6,86% para 12,76 euros, o que pode ser explicado pelo facto de os títulos da papeleira estarem a ser negociados sem direito a dividendo a partir desta sexta-feira. Sem este efeito, as ações da Semapa estariam a somar 2,27% e seriam mesmo as que mais ganhavam.Os acionistas da empresa aprovaram no fim de novembro a distribuição de uma remuneração bruta de 1,252 euros que arranca a 12 de dezembro.Ainda entre as papeleiras, a Navigator negoceia na linha d' água (0,05%) para 3,68 euros, enquanto a Altri ganha 0,38% para 5,33 euros.No setor energético, a Galp ocupa a segunda posição no pódio das perdas, ao desvalorizar 0,86% para 11,57 euros, enquanto a EDP soma 0,48% para 4,58 euros, a par do braço das renováves que cresce 0,42% para 21,48 euros.Por sua vez, a REN acumula 0,39% para 2,57 euros, enquanto a Greenvolt permanece inalterada em 8,15 euros.No retalho, a Sonae é a cotada que comanda os ganhos, a subir 0,59% para 0,94 euros, acompanhada da Jerónimo Martins que valoriza 0,10% para 20,54 euros.(Notícia atualizada às 8:34).