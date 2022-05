Bolsa de Lisboa arranca no vermelho com Greenvolt a tombar quase 5%

A bolsa de Lisboa arrancou a sessão em território negativo, em linha com as principais praças europeias. O índice de referência nacional PSI cai 0,22% para 6.066,06 pontos. Das 15 cotadas que compõe o "benchmark" nacional, sete negoceiam no vermelho, outras sete começaram o dia no verde e uma permanece inalterada.

A Greenvolt comanda as perdas, a tombar 4,84% para 6,88 euros. Este movimento surge depois de esta segunda-feira após a sessão, a empresa liderada por Manso Neto ter anunciado que chegou a acordo para a entrada no mercado de energias renováveis da Islândia, através da sua subsidiária V-Ridium.

O negócio inclui a compra de um projeto para o desenvolvimento de um parque eólico que terá uma capacidade instalada de 90 MW.





A energética é acompanhada por outro par do setor, a Galp que cai 1,19% para 11,18 euros, num dia em que o petróleo perde mais de 1% no mercado internacional. O pódio das perdas é completado pelo BCP que cai 1,06% para 0,177 euros.

Ainda no setor energético, a EDP Renováveis desvaloriza 0,22% para 22,26 euros, enquanto a empresa-mãe negoceia na linha de água (-0,04%) para 4,69 euros. A REN contraria a tendência e sobe 0,68% para 2,98 euros.

Entre as retalhistas a sessão arrancou de forma mista: a Jerónimo Martins valoriza 0,37% para 18,80 euros, enquanto a Sonae derrapa 0,58% para 1,03 euros.

Já do lado dos ganhos o destaque reside na Navigator que cresce 1,83% para 4,23 euros, depois de ter apresentado os resultados referentes ao primeiro trimestre depois da sessão desta segunda-feira. A empresa obteve lucros de 50,6 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, o que equivale a uma subida de 115,2% face ao mesmo período de 2021.

No restante setor papeleiro, a Altri negoceia na linha de água (0,09%) para 5,62 euros e a Semapa permanece inalterada em 14,68 euros.



(Notícia atualizada às 8:24)