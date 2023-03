Bolsa de Lisboa arranca sessão com ganhos. Energia pressiona

Leia Também BCP soma mais de 3% e lidera terceiro dia de ganhos da bolsa de Lisboa

A bolsa de Lisboa está a valorizar esta manhã de quinta-feira. O PSI arrancou a sessão a subir 0,3% para os 5.918,9 pontos, com onze cotadas a verde, quatro no vermelho e uma inalterada face à cotação de fecho de quarta-feira.A praça portuguesa acompanha o sentimento dominante a esta hora nas principais bolsas europeias, que prometem negociar com ganhos numa altura em que os receios com a turbulência da banca parecem ter abrandado de forma significativa. Esta quinta-feira os investidores vão estar atentos a uma série de indicadores económicos que poderão dar pistas sobre o futuro da política monetária no bloco europeu.Por cá, a liderar os ganhos está a Mota-Engil (1,55%), uma das empresas mais bem colocadas para a contrução da alta velocidade entre Lisboa e Porto, numa altura em que o projeto aguça o apetite de várias construtoras da Europa.Com um bom desempenho está também o BCP, a valorizar 1,01%. A Jerónimo Martins - empresa com maior peso na bolsa portuguesa - avança 0,58%. Já a EDP soma 0,74%.Ainda no verde, estavam no arranque a Greenvolt (0,96%), os CTT (0,84%), a Altri (0,69%), a REN, (0,37%) a Sonae (0,3%), a Corticeira Amorim (0,1%) e a Navigator (0,06%).Em sentido inverso, a desvalorizar estavam as duas maiores empresas do setor energético: a Galp Energia, que lidera os recuos a cair 0,68% - numa altura em que o petróleo continua a valorizar nos mercados internacionais, - e a EDP Renováveis, que cede 0,2%, depois de esta manhã ter comunicado um acordo com uma fabricante de painéis solares nos Estados Unidos.No vermelho estão também a Semapa (-0,29%) e a Nos (-0,05%).A Ibersol mantém-se inalterada.