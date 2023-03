BCP soma mais de 3% e lidera terceiro dia de ganhos da bolsa de Lisboa

Leia Também PSI avança 0,17% com BCP na liderança

A bolsa de Lisboa encerrou a sessão em terreno positivo, acompanhando os ganhos expressivos das principais praças europeias.O PSI terminou a sessão a somar 1,01% para 5.901,15 pontos, registando o terceiro dia consecutivo de ganhos.Entre as cotadas que compõem o principal índice nacional, a esmagadora maioria (13) terminou as negociações em terreno positivo, uma no vermelho e duas permaneceram inalteradas.O BCP comandou os ganhos, ao escalar 3,73% para 0,1975 euros por ação, no mesmo dia em que o Deutsche Bank reviu em alta a recomendação e o preço-alvo dos títulos do banco liderado por Miguel Maya.

O banco foi acompanhado pelos CTT que valorizaram 2,13% para 3,59 euros.

No setor energético, a Greenvolt ganhou 1,95% para 6,26 euros. A EDP Renováveis valorizou 1% para 20,24 euros, enquanto a empresa-mãe cresceu 0,62% para 4,84 euros. A Galp subiu 0,63% para 10,32 euros. Já a REN permaneceu inalterada em 2,68 euros.

Entre as papeleiras, o sentimento foi misto, tendo a Altri sido a única cotada a terminar o dia em terreno negativo a perder 0,39% para 4,65 euros. Já a Navigator valorizou 0,37% para 3,27 euros enquanto a Semapa permaneceu inalterada em 13,74 euros.

Por fim, no retalho, a Jerónimo Martins arrecadou 1,17% para 20,78 euros, a par da Sonae que somou 1,58% para 0,997 euros.

(Notícia atualizada às 16:51)