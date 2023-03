Bolsa de Lisboa com arranque tímido. PSI avança 0,03%

Leia Também Lisboa sobe pelo quarto dia com maior subida do ano

A bolsa de Lisboa abriu a negociação desta sexta-feira na linha d'água. O PSI somava uns muitos ligeiros 0,03% para 6.026,7 pontos, depois de ontem ter tido a maior valorização numa única sessão desde outubro de 2022.Das 16 cotadas no principal índice português seis subiam - sem apresentar valorizações muito expressivas, - sete desciam e três mantinham-se inalteradas face à cotação de fecho de quinta-feira.No leme da tabela está a Greenvolt, que soma 0,93%, acompanhada pela Mota-Engil, a subir 0,88%, e a Sonae, que avança 0,6%.Em sentido contrário, a Ibersol destaca-se nas quedas, com um recuo de 1,21%, seguida pela Corticeira Amorim, que cai 0,7% e logo depois os CTT, a ceder 0,69%.Pelos pesos pesados da bolsa de Lisboa, a Jerónimo Martins soma 0,56%, o BCP sobe 0,39% e a Galp Energia avança 0,14%, numa altura em que o petróleo negoceia misto nos mercados internacionais.Já o grupo EDP está do lado das perdas, com a casa mãe a ceder 0,08% e o braço Renováveis a cair 0,62%.Navigator, Altir e Semapa não sofriam qualquer alteração no arranque da negociação.