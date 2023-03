Lisboa sobe pelo quarto dia com maior subida do ano

O PSI encerrou a sessão em terreno positivo e foi o índice que mais valorizou entre as principais bolsas europeias, que também fecharam no verde.A praça lisboeta fechou a somar 2,10% para 6.024,91 pontos, registando o quarto dia consecutivo de ganhos e a maior valorização desde outubro de 2022.Entre as cotadas que compõem o principal índice nacional, todas terminaram as negociações em terreno positivo, com o BCP a liderar os ganhos, a subir 4,51% para 0,2064 euros por ação. Seguiu-se a Ibersol a crescer 3,77% para 6,60 euros.

No setor energético, a Greenvolt subiu 3,51% para 6,48 euros. A EDP Renováveis valorizou 3,41% para 20,93 euros, enquanto a empresa-mãe cresceu 1,69% para 4,92 euros. A Galp subiu 1,55% para 10,48 euros. Já a REN somou 0,19% para 2,68 euros.

Nas papeleiras, a Altri fechou a ganhar 3,53% para 4,81 euros. Já a Navigator valorizou 1,16% para 3,31 euros enquanto a Semapa ganhou 0,73 em 13,84 euros.

No retalho, a Jerónimo Martins arrecadou 2,31% para 21,26 euros, a par da Sonae que somou 0,90% para 1,006 euros.

Notícia atualizada às 17h16