Bolsa de Lisboa em terreno positivo. Mota-Engil lidera

Stoxx 600 caiu 2,11% e o PSI recuou 2,89%.Esta manhã, o principal índice português abriu a somar 0,68%, para 5919,51 pontos, com doze cotadas no verde, duas no vermelho e uma (REN) inalterada face à cotação de fecho.

A Mota-Engil lidera os ganhos a avançar 2,17%. Esta terça-feira o Negócios adiantou que o grupo liderado por Gonçalo Moura Martins, através do consórcio com a multinacional suíça Trafigura, venceu o concurso para a concessão do corredor do Lobito, em Angola, por 30 anos.Ainda assim, são várias as empresas com valorizações superiores a 1%, para além das mencionadas: CTT (1,49%), Navigator (1,38%) e Altri (1,03%). Já o BCP soma 0,94% e o grupo EDP apresenta o avanço mais tímido do bloco, com a casa mãe na linha de água (0,02%) e o braço Renováveis a subir 0,17%.Em sentido inverso, a cotada que mais cai é a Greenvolt. A empresa liderada por João Manso Neto apresentou ontem os resultados do seu aumento de capital, tendo revelado que conseguiu encaixar 100 milhões de euros, cumprindo assim a meta da operação. Esta manhã, a Greenvolt cedia no arranque 1,17%.A Corticeira Amorim é a outra empresa a vermelho, a recuar 0,79%.