PSI fecha com pleno de quedas. Altri tomba quase 10%

O PSI caiu 2,89%, para os 5.879,42 pontos, mínimos desde 18 de maio, acompanhando as fortes quedas na Europa, num dia em que os receios de uma recessão aumentaram e o euro tocou mínimos de 20 anos face ao dólar.O índice nacional terminou a sessão com todas as 15 cotadas no vermelho.A Altri foi a empresa mais castigada, com um tombo de 9,64%, no dia em que são divulgados, após o fecho do mercado, o resultado do aumento de capital da Greenvolt, no qual a Altri não participou, o que levará a uma redução da sua participação no capital da empresa de energias renováveis.A pesar de forma decisiva no desempenho do índice estiveram os pesos pesados Galp, com uma queda de 6,81%, acompanhando a descida de mais de 6% nos preços do petróleo, e BCP, que recuou 5,1%.O setor do papel foi particularmente penalizado: além da Altri, a Navigator perdeu 5,57% e a Semapa caiu 3,21%.A Jerónimo Martins acabou por ser a cotada que menos recuou, encerrando a deslizar 0,09%. Também a EDPR caiu uns ligeiros 0,17%. Já a EDP cedeu 1,13% enquanto a Greenvolt caiu 1,66%.