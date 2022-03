Bolsa de Lisboa encerra a verde. Galp dá gás ao novo PSI

Leia Também Bolsa abre no vermelho em dia de estreia do novo PSI

A Bolsa de Lisboa encerrou a sessão a verde, nesta segunda-feira, naquele que foi um dia de estreia para o principal índice português, agora com uma nova designação - somente PSI - e apenas com 15 cotadas na sua composição. O índice subiu 0,07% para 5691,41 pontos, com sete empresas positivas, outras sete negativas e uma inalterada.O avanço da Galp Energia, de 3,83%, liderou as subidas, à boleia da valorização do Brent, que já ultrapassa os 113 dólares por barril, e em linha com os ganhos do setor na Europa. Dos pesos-pesados, também a Jerónimo Martins terminou a sessão em alta, a apreciar-se 0,78%, e o BCP avançou 0,34%.Em sentido inverso, o grup EDP pesou na negociação, com a Renováveis a ser a cotada com a queda mais expressiva, de 2,88%. Já a casa mãe recuou 0,41%.Esta segunda-feira foi também um dia em que duas das principais cotadas do PSI (EDP Renováveis e Jerónimo Martins) firmaram um acordo para ajudar refugiados da Ucrânia na Polónia. O mercado acabou por responder de forma oposta a cada uma das empresas.Lisboa conseguiu manter-se do lado dos ganhos numa Europa mista, ainda a tentar digerir os avanços da guerra no leste europeu. O PSI foi, ainda assim, o índice com o avanço menos expressivo.