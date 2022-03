Bolsa abre no vermelho em dia de estreia do novo PSI

Leia Também Revisão deixa PSI encostado ao Leste da Europa

A bolsa de Lisboa abriu a desvalorizar 0,12%, para 5.685,78 pontos. Esta segunda-feira marca a estreia da nova composição do índice de referência nacional, que tem também uma nova designação, passando de PSI-20 a PSI.Após a revisão, o PSI passa a ser composto por 15 cotadas, já que a Pharol, Ramada, Ibersol e a Novabase descem até ao índice geral. Com esta nova composição o índice português torna-se num dos mais pequenos no continente europeu , superando apenas alguns mercados do Leste europeu. Das 15 cotadas que agora compõem este índice, nove caíam no arranque, quatro estavam em alta e duas inalteradas - a REN e a Semapa.Os pesos-pesados EDP Renováveis e a Jerónimo Martins pesavam no arranque, a desvalorizar 1,22% (22,66 euros) e 0,81% (19,66 euros), respetivamente. Já a EDP recuava 0,46%, para 4,329 euros.Na banca, o BCP, outro dos pesos-pesados do índice de referência português, desvalorizava 0,07% no arranque, a cotar nos 0,15 euros.Nota ainda para a desvalorização da Sonae, que recua 0,4% para 1,002 euros, e para a queda de 0,33% dos CTT (4,51 euros).Do lado dos ganhos, a Galp destacava-se na abertura da sessão, com ganhos de 1,34%, a cotar nos 10,965 euros. A petrolífera portuguesa está a ser impulsionada pela valorização do petróleo, numa altura em que o "ouro negro" regista ganhos expressivos, com o Brent já a rondar os 112 dólares por barril.Destaque ainda para os ganhos de 1,22% da Corticeira Amorim, a cotar nos 9,97 euros, e para as subidas da Nos e da Greenvolt, que apreciam respetivamente 0,44% (3,688 euros) e 0,17% (5,98 euros).Na Europa, os principais índices estão divididos entre perdas e ganhos ligeiros. O Stoxx 600 está a recuar 0,15%, enquanto os índices espanhóis ou franceses estão a negociar em alta muito ligeira.(notícia atualizada às 08:24)