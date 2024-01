Bolsa de Lisboa faz quase o pleno no verde. Mota-Engil e Galp em destaque

com os investidores atentos à divulgação do índice de gestores de compras (PMI na sigla em inglês) da Zona Euro, França, Alemanha e Reino Unido.O PSI valoriza 0,83% para 6.449,83 pontos. Das 16 cotadas, 15 estão a subir e apenas a Ibersol está inalterada.

A liderar os ganhos está a Mota-Engil que no ano passado viveu o melhor ano de sempre , tendo mais do que triplicado o valor em bolsa. A construtora abre 2024 a subir 1,52% para 4,02 euros.No setor da energia, a Galp avança 1,27% para 13,51 euros, a EDP Renováveis ganha 1,03% para 18,715 euros, a casa mãe soma 0,59% para 4,582 euros, a REN sobe 0,43% para 2,34 euros e a Greenvolt valoriza 0,18% para 8,195 euros por ação.Além do grupo EDP e da Galp, os pesos pesados BCP e Jerónimo Martins também negoceiam no verde, a subir 1,13% para 27,74 cêntimos e 0,43% para 23,14 euros, respectivamente. O banco liderado por Miguel Maya anunciou ontem que decidiu optar pelo reembolso antecipado de dívida que tinha emitido em 2019.Nas papeleiras, o verde mantém-se: Navigator ganha 0,51% para 3,566 euros, Semapa soma 0,45% para 13,46 euros e Altri regista subida de 0,35% para 4,616 euros.Por fim, a Sonae valoriza 1,22% para 91,55 cêntimos euros e a Corticeira Amorim avança 1,20% para 9,25 euros.