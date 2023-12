A valer três vezes mais, Mota-Engil vive o seu melhor ano de sempre em bolsa

A empresa liderada por Carlos Mota dos Santos viveu o melhor ano de sempre, tendo mais do que triplicado o valor em bolsa. O melhor mês do ano ocorreu logo no início de 2023, tendo subido mais de 45% em janeiro.

