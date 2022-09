Bolsa de Lisboa no verde. BCP segue a empurrar índice nacional

Leia Também BCP dispara e anima bolsa nacional em dia de ganhos generalizados na banca

um total acumulado de 7.585.000 ações. No comunicado enviado à CMVM, a empresa indica que o "objetivo único do programa de recompra" é "a redução do capital social dos CTT mediante a extinção das ações próprias adquiridas ao abrigo do programa de recompra".

A bolsa de Lisboa está a negociar em terreno positivo pelo segundo dia consecutivo, estando prestes a recuperar as perdas vividas nos primeiros três dias da semana, mas estando ainda a apontar para um saldo semanal negativo.Isto, depois desta quinta-feira ter sido anunciada uma nova subida das taxas de juro por parte do Banco Central Europeu - a maior de sempre - em 75 pontos base.O principal índice nacional PSI sobe 0,31%, com 11 cotadas no verde, três no vermelho e uma inalterada, a Semapa.O BCP é quem lidera os ganhos, pelo segundo dia, e pula 2,74%, à semelhança do setor da banca na Europa, o único que valoriza acima de 1%. No pódio estão ainda a Altri a somar 1,33% e a Navigator a subir 0,99%.Os CTT ganham 0,46%, após terem anunciado esta quinta-feira a recompra de ações próprias com um total de 5,06% do capital, comTambém a Greenvolt avança 0,45%, seguida de perto pela Galp que valoriza 0,44%. Ainda a registar ganhos está a Sonae (0,52%), Nos (0,51%), Mota-Engil (0,33%), Corticeira Amorim (0,20%) e REN (0,19%).A registar perdas, estão três pesos pesados, a EDP Renováveis (-0.83%), a EDP (-0,56%) e a Jerónimo Martins (-0,18%), mas que não estão a ser suficientes para colocar o índice nacional em terreno negativo.