BCP dispara e anima bolsa nacional em dia de ganhos generalizados na banca

O PSI encerrou em alta, numa sessão em que acompanhou o movimento positivo do resto da Europa. BCP e EDP Renováveis deram gás.

A bolsa nacional fechou em alta, sustentada sobretudo pelo BCP e pela EDP Renováveis.

No resto da Europa, a tendência foi também de subida. A impulsionar esteve o setor da banca, depois da subida dos juros diretores do Banco Central Europeu em 75 pontos base.

Por cá, o PSI encerrou a somar 0,47%, para 5.965,70 pontos, com sete cotadas no verde, sete no vermelho e uma inalterada.

O título que mais sustentou o índice de referência nacional foi o BCP, a disparar 6,61% para 15,32 cêntimos, num dia em que toda banca europeia valorizou.

Também a EDP Renováveis contribuiu para a tendência positiva em Lisboa, a ganhar 2,36% para 25,18 euros. A casa-mãe, por seu lado, avançou 0,77% para se fixar nos 4,957 euros.

Ainda na energia, do lado positivo, a Greenvolt regressou ao verde, com um pulo de 0,79% para 8,98 euros. Hoje, a Kempen iniciou a cobertura da empresa de energias renováveist e juntou-se ao Mediobanca na subida do "target".

A Jerónimo Martins, que é outro peso-pesado da praça lisboeta, seguiu o movimento de valorização e fechou com um acréscimo ligeiro de 0,09% para 22,28 euros no dia em que a Stifel reviu em alta o seu preço-alvo.





Também no retalho, a Sonae recuou 1,28% para 96,65 cêntimos.

Ainda do lado das perdas, destaque para a queda da Galp Energia, apesar de hoje os preços do petróleo terem invertido para os ganhos. A petrolífera cedeu 2,71% para 10,25 euros.



(notícia atualizada)