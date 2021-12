Bolsa de Lisboa segue efeito "Pai Natal". PSI-20 fecha positivo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de vários dias marcados pela volatilidade, a bolsa de Lisboa segue as congéneres europeias e encerrou a última sessão completa antes do Natal - amanhã opera apenas durante meia sessão - com ganhos ligeiros.



O principal índice do país terminou o dia a valorizar 0,98% para os 5.513,33 pontos. Das 19 cotadas, 15 encerraram a jornada a subir, duas fecharam em terreno negativo e outras duas mantiveram-se inalteradas.





O BCP foi quem deu gás à bolsa, com um avanço de 2,52% para 0,1381 euros, acompanhado de perto pela Galp, com uma subida de 2,08% para 8,634 euros. Este movimento positivo da petrolífera surge no mesmo dia em que o Caixa Bank/BPI mantém a recomendação "neutra" e o preço-alvo de 11,40 euros.





Neste momento, o consenso dos bancos de investimento aponta para um preço-alvo de 11,95 euros.





Na nota de "research" , assinada por Pedro Alves, o grupo bancário ibérico destaca o facto de o consórcio BM-S-11 ter submetido à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) do Brasil um Plano de Desenvolvimento Integrado (PoD) atualizado dos campos de Tupi e Iracema.





A Galp, através da sua subsidiária Petrogal Brasil, detém 9,209% nos campos de Tupi e 10% nos campos de Iracema, no âmbito da sua participação no BM-S-11. Os demais parceiros do consórcio BM-S-11 são a Petrobras (65%, operadora) e a Shell Brasil Petróleo (25%).





No entanto, o Caixa Bank/BPI alerta para o perigo que representa a nova variante ómicron para o negócio da petrolífera. "Apesar dos dados encorajadores referentes ao consumo de combustíveis em Portugal, durante o mesmo de novembro, a variante ómicron e as possíveis restrições de mobilidade que podem ser impostas para combater a pandemia são um risco óbvio para a empresa", pode ler-se na nota.





No setor energético, o dia foi de festa. A REN encerrou a sessão com uma subida de 1,20% para 2,54 euros, a EDP Renováveis valorizou 0,83% para 21,82 euros, acompanhada pela empresa-mãe EDP, com uma subida de 0,21% para 4,778 euros e da Greenvolt, que terminou o dia a crescer 0,65% para 6,23 euros.





Por outro lado, a papeleira Semapa encerrou o dia no vermelho, com perdas de 0,51% para 11,60 euros, seguida da Ramada, com uma queda de 0,28% para 7,24 euros.





Lisboa encerrou assim a sessão em linha com as restantes praças europeia, todas a verde esta manhã. O índice Stoxx 600 - que agrega as principais empresas da Europa – subiu 1,01%, para 483,20 pontos.





Entre as praças europeias, Madrid foi quem mais se destacou, ao valorizar 1,42% para 8579,50 pontos, seguida de Amesterdão com uma subida de 1,31% para 792,30 pontos e de Frankfurt, com um aumento de 1,08% para 15761,25 pontos.