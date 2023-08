Bolsa de Lisboa volta a acordar no vermelho em linha com a Europa

a empresa liderada por António Rios Amorim anunciou que





Ainda no verde, a Ibersol avança 0,88% para 6,88 euros e a REN sobe 0,2% para 2,47 euros.



BCP, Greenvolt e Semapa começaram a sessão inalteradas.





A bolsa de Lisboa acompanha na manhã desta quinta-feira o sentimento negativo das restantes praças da Europa que já se encontram a negociar. Trata-se do sexto dia consecutivo de perdas, o que não acontecia desde 10 de dezembro de 2022.O PSI cede 0,27% para 5.962,94 pontos, com dez cotadas em queda, três no verde e três inalteradas — BCP, Greenvolt e Semapa.A Mota-Engil lidera a tabela das cotadas no vermelho e perde 1,67% para os 2,36 euros. Segue-se a Galp que desvaloriza 0,93% para 11,715 euros e a Sonae fecha o "pódio" a ceder 0,61% para 0,98 euros.Além da Galp, os restantes pesos pesados também estão a negociar em terreno negativo. A Jerónimo Martins cai 0,57% para os 24,26 euros, a EDP Renováveis cede 0,33% para os 16,755 euros e a casa mãe desliza 0,22% para 4,063 euros. A elétrica veio ontem esclarecer que pretende compensar o abate de 1.800 sobreiros do parque eólico de Morgavel, em Sines, com a plantação de cerca de 42.000 árvores e arbustos, das quais 30.000 sobreiros.Do lado dos ganhos, destaque para a Corticeira Amorim que valoriza 1,8% para os 10,16 euros. Ontem