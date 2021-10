Bolsa em alta ligeria com EDP e BCP a segurarem ganhos

A bolsa de Lisboa iniciou a sessão em alta muito ligeira, numa manhã em que os ganhos estão a ser determinados pela subida das ações da EDP e do BCP. Já a Galp, que apresentou resultados antes da abertura do mercado, segue em queda, apesar dos números terem ficado acima das estimativas dos analistas.O índice PSI-10 avança 0,06% para 5.777,87 pontos, com 8 ações a valorizar, 7 em queda e quatro inalteradas.A sustentar os ganhos está a EDP, que sobe 0,71% para 4,962 euros, enquanto a sua subsidiária EDPR cai 0,75% para 23.66 euros.Ainda a animar está o BCP. O banco liderado por Miguel Maya soma 0,45% para 0,1579 euros.Já a Galp cai 0,31% para 9,766 euros, apesar de ter reportado um crescimento dos seus lucros. O lucro líquido da Galp Energia situou-se nos 161 milhões de euros no terceiro trimestre deste ano, deixando para trás os prejuízos do período homólogo. A exploração e produção de petróleo subiram, impulsionando os números entre junho e setembro. No mesmo período do ano passado, a petrolífera tinha registado um prejuízo de 23 milhões de euros