Bolsa nacional abre a semana em leve alta com Jerónimo Martins a dar força

Archegos Capital Management.









Bill Hwang, que trabalhou como analista de ações na Tiger Management, este "family investment office" – entidade de gestão e investimento do património de famílias com elevadas fortunas – vendeu cerca de 20 mil milhões de dólares em ações, de uma só vez, na passada sexta-feira, através do Goldman Sachs e do Morgan Stanley.

ViacomCBS e da Discovery a caírem quase 30%, e continuam a registar-se. O banco Nomura, no Japão, encolheu quase 17% na sessão de hoje, enquanto que o francês Credit Suisse disse que pode registar um "impacto elevado" nos resultados do primeiro trimestre.



Por cá, a bolsa nacional vai valorizando nestes primeiros minutos de negociação, com onze cotadas a dar força, cinco em queda e duas a negociar de forma inalterada.



A subida com mais peso é a da Jerónimo Martins, dona do Pingo Doce e da polaca Biedronka, que avança 1,99% para os 13,82 euros por ação. Com uma subida menos pronunciada está o grupo EDP, com ambas as cotadas a subirem cerca de 0,3%. Mas a liderar o ganhos está a Ramada (+4,69%), que inicia esta semana com o mesmo tom positivo com que acabou a anterior, de forma acumulada.



Do lado das quedas está o BCP, que perde 0,43% para os 11,58 cêntimos por ação, e a Galp Energia que cai 0,30% para os 16,02 euros, numa altura em que os preços do petróleo estão também a cair.



O índice PSI-20 abriu a primeira sessão desta semana a valorizar 0,30% para os 4.856,46 pontos, numa manhã em que os investidores estão a assimilar as notícias do fim de semana sobre a venda em bloco de ações do fundo de investimentoFundado porAs vítimas desta venda massiva fizeram-se sentir logo na sexta-feira, com as ações da