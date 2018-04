Bolsa nacional cai pressionada pela Galp e Pharol

O PSI-20 desceu 0,18% para 5.477,58 pontos, com 11 cotadas a descer, seis a subir e uma inalterada. Entre os congéneres europeus a tendência é pouco definida, com alguns índices a subirem e outros a caírem. O Stoxx600, índice que agrega as 600 maiores cotadas europeias, está a subir 0,03%, num dia em que as cotadas americanas começaram a revelar os resultados do primeiro trimestre do ano. Entre as empresas que revelaram os seus números hoje está o JPMorgan e o Citigroup.





no dia em que apresentou os dados de "trading", tendo reportado um aumento de produção no primeiro trimestre.A pressionar esteve também o BCP, ao ceder 0,57% para 0,28 euros, bem como a Pharol, que caiu 0,81% para 0,1962 euros, no dia em que a brasileira Oi revelou os resultados de 2017 , tendo reportado uma redução dos prejuízos de quase 21%. No mesmo dia, o administrador financeiro da Oi revelou ao Jornal Econômico que a operadora prevê concluir conversão de dívida em Junho . E após este processo a Pharol, que actualmente detém mais de 20% da Oi, deverá ficar com 7,66%. A sessão foi volátil na Europa, com os índices a variarem entre ganhos e perdas ligeiras, numa altura em que o ambiente exige cautela. Os investidores continuam algo expectantes em relação à disputa comercial entre EUA e China e ao conflito na Síria.Na bolsa nacional, a Galp Energia foi o destaque pela negativa, ao perder 2,10% para 15,835 euros,

A travar a queda da praça nacional esteve a EDP, ao subir 0,79% para 3,176 euros, assim como a EDP Renováveis, que apreciou 1% para 8,10 euros. A Mota-Engil também avançou 3,07% para 3,525 euros.