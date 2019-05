Bolsa nacional desce pela quarta sessão. Impresa afunda 12%

O PSI-20 fechou a cair 0,12% para 5.379,50 pontos, com nove cotadas em alta, sete em queda e duas sem variação.

Nas bolsas europeias o dia foi de ganhos, ainda que ligeiros, com os investidores a digerirem os resultados apresentados por diversas cotadas. O HSBC anunciou resultados acima do esperado e viu as ações ganharem perto de 2%, enquanto os títulos da Adidas dispararam perto de 8% para recorde, depois de ter avançado com resultados acima do esperado.

Nos Estados Unidos os ganhos são mais acentuados, uma vez que os dados publicados esta sexta-feira mostram um desempenho acima do esperado na maior economia do mundo. As contratações aumentaram em 263.000 no mês passado, suplantando as estimativas apontadas pelos economistas inquiridos pela Bloomberg e que apontavam para um aumento de 181.000 empregos. Já a taxa de desemprego, que o consenso de mercado esperava que se mantivesse nos 3,8%, desceu para 3,6% - um mínimo de 49 anos.

Os bons números do emprego mostram que o mercado laboral consegue sustentar o crescimento sem desencadear inflação, dando assim cobertura ao plano da Reserva Federal de manter uma postura paciente em relação a quaisquer mexidas nos juros.

A bolsa de Lisboa não conseguiu seguir este desempenho positivo, com o PSI-20 fechar em terreno negativo pela quarta sessão.

A pressionar o índice destacaram-se as ações da Navigator (-1,94% para 3,836 euros), Mota-Engil (1,37% para 2,312 euros) e Sonae (-0,95% para 0,99 euros). A EDP também pesou de forma negativa no desempenho do PSI-20, ao ceder 0,63% para 3,328 euros.

Os restantes pesos pesados fecharam em alta. O Banco Comercial Português valorizou 0,75% para 0,2564 euros, a Jerónimo Martins caiu 0,24% para 14,575 euros e a Galp Energia somou 0,1% para 14,95 euros. A petrolífera esteve grande parte da sessão em terreno negativo mas acompanhou a recuperação dos preços do petróleo. O Brent em Londres valoriza 0,79% para 71,31 euros.

Fora do PSI-20 destaque para a Impresa, com a cotada a descer 12,60% para os 22,9 cêntimos na primeira sessão após a apresentação de resultados. A Impresa agravou os prejuízos no primeiro trimestre deste ano, face ao mesmo período do ano passado, para 1,2 milhões de euros. O investimento nas obras do novo edifício e nos novos estúdios justificam o aumento das perdas.