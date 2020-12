Bolsa nacional regressa aos ganhos com apoio do grupo EDP

dados económicos positivos na Zona Euro, em particular em França e na Alemanha animaram os investidores, tendo levado o índice de referência para a região a máximos de fevereiro. Contudo, os ganhos foram perdendo força após a abertura na linha de água em Wall Street.

Por cá, o destaque vai para o grupo EDP, com a EDP Renováveis (+1,75%) a fixar novamente máximos históricos nos 19,78 euros por ação. Também a EDP registou um ganho de 2,06% para os 2,845 euros.A subir esteve também a Sonae (+1,89%), dona do Continente, num dia em que a Autoridade da Concorrência (AdC) deu 'luz verde' à compra do controlo exclusivo da Go Well , detentora da marca Go Natural, que controlava em conjunto com a Imospel - Compra e venda de Imóveis.A Nos terminou o dia de forma estável nos 2,986 euros por ação. Hoje, a empresa liderada por Miguel Almeida