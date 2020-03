Bolsa perde em três semanas o que caiu com colapso do BES

O pânico associado à propagação da covid-19 acelerou um “sell-off” nos mercados e atirou os mercados acionistas para um dos períodos mais negros da sua história, com quedas em torno de 30%, nas últimas três semanas.

As bolsas mundiais viveram semanas frenéticas, com os investidores a venderem as suas ações face à incerteza em torno da covid-19.