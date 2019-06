O S&P500 já sobe quase 5% em junho, impulsionado pelas expectativas de que o banco central vai reverter a normalização da política monetária com um corte dos juros, de forma a minimizar o impacto do abrandamento global e da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China.



Ainda que não se antecipe que esse anúncio chegue já na reunião desta semana, os analistas esperam ver que um número crescente de membros da Fed está aberto a uma descida nos próximos meses.



"O foco está na mensagem da Fed na reunião desta semana", refere Scott Brown, economista-chefe da Raymond James, na Flórida, citado pela Reuters. "Jerome Powell tem de ser muito cuidadoso em relação ao que vai dizer, e a forma como vai enquadrá-lo, porque não é desejável que o mercado entre em pânico" caso a Fed sinalize que não tomará essa decisão em breve, acrescenta o responsável.



Na reunião desta semana, que termina na quarta-feira, o banco central deverá manter os juros inalterados, mas as palavras de Jerome Powell, após o anúncio das decisões, serão acompanhadas com muita atenção pelo mercado. O comunicado será revelado às 19 horas de Lisboa, e a conferência de Powell realiza-se logo de seguida.



No horizonte dos investidores está ainda a reunião do G-20 que se realiza no final deste mês em Osaka, no Japão, e que tem gerado expectativas de progressos na resolução da guerra comercial sino-americana. Contudo, o Secretário do Comércio Wilbur Ross já garantiu que o encontro não deverá resultar num acordo, e que o G-20 não é o fórum adequado para se realizarem progressos a esse nível.



Em destaque na sessão de hoje está Array Biopharma, a disparar 57,08% para 46,48 dólares, depois de ter sido noticiado que a Pfizer vai comprar a empresa por 10,64 mil milhões de dólares.



A Western Digital Corp desce 1,54% para 35,77 dólares e a Seagate Technology cai 1,76% para 43,51 dólares, depois de a Susquehanna ter cortado o preço-alvo para as ações das duas empresas.

