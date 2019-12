Bolsas norte-americanas continuam a colecionar máximos históricos

O Nasdaq sobe 0,17% para 8.838,56 pontos, o que representa um novo máximo histórico. O Dow Jones avança 0,1% para 28.294,78 pontos e o S&P500 ganha 0,15% para 3.197,30 pontos, com estes dois índices a negociarem muito perto dos recordes fixados nas últimas sessões.

Se os índices fecharem a sessão de hoje a fixar máximos, será o ciclo de dias em recorde mais prolongado desde janeiro de 2018.

As variações modestas dos índices neste final de ano justificam-se com a falta de detalhes do acordo comercial parcial celebrado entre os Estados Unidos e a China. Ainda assim, no acumulado do ano os ganhos continuam a ser bastante favoráveis, já que os três índices marcam avanços acima de 20% em 2019.

Os dados económicos favoráveis revelados ontem sobre a economia norte-americana também contribuíram para a tendência positiva que se regista em Wall Steet.

"Os máximos históricos que estão a ser fixados com uma base diária devem-se sobretudo aos bons indicadores económicos que foram revelados nas últimas semanas, pois indicam que o ritmo de abrandamento da economia atenuou", diz à Reuters Peter Cardillo, chief market economist da Spartan Capital Securities em Nova Iorque.

A produção nas fábricas norte-americanas aumentou mais do que o esperado em novembro, e a construção de novas casas nos EUA também superou as estimativas, além de que as licenças para construir subiram para máximos de 12 anos.

Entre as cotadas, a General Mills destaca-se com uma valorização de 2,1% depois de ter apresentado resultados que agradaram ao mercado.

Em sentido contrário a FedEx afunda 8,01% depois de ter cortado a previsão de lucros de 2020 pela segunda vez este ano.