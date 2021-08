"Caçadores de pechinchas" dão força a Wall Street

O Dow Jones avançou 0,65%, para os 35.120,08 pontos, enquanto o S&P 500 ganhou 0,81%, encerrando nos 4.441,67 pontos. Já o Nasdaq Composite brilhou ao subir 1,19%, para 14.714,66 pontos, com um maior apetite pelas cotadas tecnológicas, que têm vindo a desvalorizar nas últimas sessões.O Nasdaq registou, aliás, a melhor sessão do último mês.Os gigantes tecnológicos viveram um dia positivo, destacando-se a Microsoft, que escalou 2,56%. A Apple subiu 1,02%, o Facebook avançou 1,20%, a Alphabet, casa-mãe do Google, ganhou 1,29%, enquanto a Amazon valorizou apenas 0,38%.A Tesla, que hoje revelou um projeto de um robô humanóide, subiu 1,01%.As empresas chinesas cotadas nos mercados norte-americanos também ganharam hoje, mas registam a mais longa série de perdas semanais da última década."Enquanto os investidores têm estado, compreensivelmente, a preocupar-se sobre os potenciais planos da Fed de iniciar o 'tapering', num contexto em que os contágios por covid-19 persistem, nós acreditamos que será improvável que a Fed anuncie quaisquer planos para a retirada de estímulos até os casos nos EUA voltarem aos níveis do início do verão", defendeu Rod von Lipsey, diretor geral da UBS Private Wealth Management, em declarações à Bloomberg.De qualquer forma, todas as atenções estão agora voltadas para o simpósio da Fed em Jackson Hole, que decorre de 26 a 28 de agosto.