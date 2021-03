CaixaBank BPI sobe preço-alvo da Jerónimo Martins em 10%. Ações em máximos de dois meses

Pedro Soares dos Santos referiu que o plano da expansão tinha sido adiado e que o grupo estaria a reconsiderar esse movimento de entrada noutro país.

As ações da Jerónimo Martins, dona do Pingo Doce, estão a subir 2,90% para os 14,18 euros, o que representa um máximo desde o final de janeiro, num dia em que os analistas do CaixaBank BPI aumentaram o preço-alvo e a recomendação da empresa nacional.Numa nota a que o Negócios teve acesso, o CaixaBank BPI subiu o preço-alvo atribuído à Jerónimo Martins de 16,35 euros para os 18,25 euros por ação, um aumento de 10,4%. Com o novo preço, a retalhista liderada por Pedro Soares dos Santos tem uma retorno potencial de mais de 24%, tendo por base o valor do fecho da sessão de ontem.Os analistas José Rito e Guilherme Macedo Sampaio justificam esta revisão em alta com o facto de a empresa nacional ter robustez e, ao mesmo tempo, apresentar potencial de crescimento. O aumento de preço-alvo vem no seguimento das "vendas mais agressivas" e das margens na operação da Polónia, onde a Jerónimo lidera o mercado do retalho através da Biedronka."A Jerónimo Martins ultrapassou as expectativas das vendas na Polónia durante 2020, enquanto os seus restantes mercados/formatos foram mais prejudicados pela pandemia covid-19", escrevem os analistas que notam que "todos os olhos vão estar centrados na evolução das margens na Polónia contra uma queda de 1,4% de impostos sobre as vendas no retalho".Para além da subida do preço-alvo, os analistas do banco de investimento reviram em alta a recomendação de "neutral" para "comprar". Neste momento, e de acordo com a Bloomberg, existem 15 casas a recomendarem "comprar" ações da Jerónimo Martins, contra dez a aconselharem "manter" e duas a dizer que o melhor será "vender".Outro dos pontos que tem vindo à baila nos últimos meses é a entrada da Jerónimo Martins no mercado romeno - que constava no plano estratégico da empresa de 2020/25 -, algo que os analistas do CaixaBank BPI viam com bons olhos, uma vez que a entrada neste país do leste europeu este ano ou no próximo poderia ser "caro mas estrategicamente positivo".Ainda assim, há umas semanas, aquando da conferência após a apresentação de resultados,Até ao momento, foram negociadas mais de 300 mil ações, um número aquém dos mais de 700 mil títulos que trocaram de mãos a cada dia, em média, nos últimos seis meses. Em 2021 as ações da empresa valorizam pouco mais de 2%.