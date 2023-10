Calor fora de época tira milhões a retalhistas

Só esta segunda-feira, as retalhistas britânicas Marks & Spencer e Next perderam quase 600 milhões de libras no seu valor em bolsa. O índice de retalho do FTSE350 caiu para mínimos de três meses.

