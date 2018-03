Catarina Castro: "Mais que os mercados a DMIF é um desafio"

Mais altos Desafios além da DMIF

Há 47 minutos

A DMIF será um desafio, mas não o principal Desafio

que se colocará à indústria da Gestão de Ativos em Portugal.

O principal, quanto a nós, é pôr à disposição dos Portugueses

todo o potencial de criatividade que a Indústria tem,

no sentido de apoiar e estimular os Portugueses a pouparem,

servindo os seus interesses pessoais, servindo os interesses do País.

O País tem excelentes profissionais no campo da Gestão de Ativos.

Que as suas potencialidades sejam em pleno aproveitadas

no sentido de criar novos produtos, incorporando o melhor que se vai fazendo lá fora,

e buscando níveis de qualidade que tornem desnecessário aos investidores Lusos

irem procurar alhures o que lhes poderá ser oferecido aqui.

Que se cumpra o que o DMIF impõe,

mas que se vá muito para além da Taprobana

no apoio aos Portugueses no domínio da Gestão de Ativos.

Porque Eles precisam, o País também,

as competências e as capacidades existem,

e que não sejam quaisquer bizantinices a mantê-las desaproveitadas.