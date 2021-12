Cena em "spin off" de "Sex and the City" custa milhões de dólares a Wall Street

Um único episódio de uma série da HBO não só matou um personagem como também feriu gravemente uma empresa cotada em Wall Street.





Ao regressar esta quinta-feira ao ecrãs da HBO Max, uma das personagens da série "And Just Like That", o" spin off" de "Sex and the City" (O Sexo e a Cidade), morreu depois de pedalar numa bicicleta da famosa marca Peloton, uma empresa cotada no Nasdaq.





Esta sexta-feira, as ações da empresa caíram mais de 11% para os 38,80 dólares. A capitalização de mercado da companhia afundou 1.700 milhões de dólares para os 13,3 mil milhões de dólares.





Tal foi o impacto deste episódio na contas da Peloton que um membro do departamento de saúde e bem-estar da empresa, Suzanne Steinbaum, fez questão de sublinhar, em entrevista ao Los Angeles Times, "que a morte deste personagem se deve àquilo que muitos classificam como estilo de vida extravagante, recheado de álcool e tabaco".





Suzanne Steinbaum recordou ainda que "mais de 80% de todas as mortes por ataque cardíaco podem ser prevenidas atráves de uma rotina rica em exercício físico e alimentação saudável. E claro, consulte sempre o seu médico".





Num comunicado enviado ao site "Yahoo Finance", a empresa esclarece que tinha conhecimento de que uma suas nossas bicicletas ia aparecer na série, mas que, por questões de confidencialidade e segredo comercial, não sabiam mais nada.