Peloton derrapa em bolsa com notícias de suspensão temporária da produção

O ano arrancou com algumas pedras no caminho da fabricante de bicicletas estáticas conectadas Peloton. Desta vez, de acordo com informação avançada pela CNBC , a empresa terá decidido suspender de forma temporária a produção de equipamentos fitness ligados à Internet, enquanto avalia a quebra da procura e tenta controlar custos.Segundo os documentos internos consultados pela CNBC, a Peloton terá planos diferentes para as pausas dos vários modelos. No caso do modelo Bike, terá decidido suspender a produção de bicicletas durante dois meses, entre fevereiro e março. A empresa terá já posto em pausa a produção da Bike+, o equipamento mais dispendioso, em dezembro, com planos para apenas retomar em junho. Já a passadeira ficará em pausa durante seis semanas, com a retoma prevista já para fevereiro.O caso é diferente para a Tread+, já que a empresa não espera produzir nenhuma passadeira deste modelo no ano fiscal de 2022. A produção deste equipamento já esteve suspensa noutra ocasião, quando a empresa pediu aos consumidores para devolver produtos no ano passado, por questões de segurança.A Peloton foi uma das empresas "vencedoras" da pandemia, já que os confinamentos levaram milhares de pessoas a comprar equipamentos da marca. Mas, à medida que as restrições foram sendo levantadas, a procura acalmou e muitos dos equipamentos da empresa tiveram por destino os sites e marketplaces de vendas em segunda mão. A CNBC cita a apresentação da empresa, datada de 10 de janeiro, que refere que a procura por equipamentos fitness sofreu uma "redução significativa" em todo o mundo, não só devido aos preços mas também ao aumento da concorrência.Os equipamentos da Peloton são conectados, permitindo ao utilizador estar em contacto com um treinador à distância.Esta quinta-feira, as ações da empresa chegaram a cair 20% em reação à notícia, atingindo um mínimo de 52 semanas de 23,25 dólares por ação, até a negociação ser suspensa. Os títulos da companhia seguem por esta altura a desvalorizar 16,71%, a cotar nos 26,52 dólares.Em dezembro, a empresa já tinha registado um tombo significativo em bolsa, mas dessa vez devido à fição. A emissão do primeiro episódio da série ‘And Just Like That’, um ‘spin-off’ do sucesso da HBO ‘Sex and the City, resultou numa queda de 11% nas ações da empresa, arrancando 1.700 milhões de dólares ao valor em bolsa da empresa. Na série, uma das personagens tinha um incidente com uma bicicleta da marca.