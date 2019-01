China brinda Wall Street com semana de ganhos

As bolsas norte-americanas encerraram em terreno positivo, animadas pela expectativa de um acordo comercial entre Washington e Pequim, reforçada pela abertura de Pequim para aumentar as suas importações de produtos dos EUA.

O Dow Jones encerrou a somar 0,71% para 24.544,14 pontos e o Standard & Poor’s 500 avançou 0,64% para 2.652,77 pontos.

Por sua vez, o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 0,65% para 7.130,39 pontos.

As bolsas do outro lado do Atlântico continuaram a ser impulsionadas por uma notícia de ontem do The Wall Street Journal que dizia, citando fontes próximas do tema, que alguns membros da Administração Trump estão a fazer pressão no sentido de se diminuírem as tensões comerciais com a China.

Segundo aquele jornal, o secretário norte-americano do Tesouro, Steven Mnuchin, é um dos signatários da proposta de redução das tarifas aduaneiras impostas à China, um caminho que pode viabilizar um acordo comercial entre as duas maiores economias do mundo.

Com o prosseguir da jornada, surgiu uma outra notícia sobre a frente comercial que veio reforçar o otimismo dos investidores: a de que a China parece estar disponível para corresponder às pretensões dos EUA e avançar com um plano de reforço das compras de bens norte-americanos para, daqui a seis anos, garantir uma relação comercial equilibrada entre as duas economias.

Foi o suficiente para os ganhos se intensificarem em Wall Street, dado que estes progressos nas negociações entre as duas maiores economias do mundo deixam crer que a disputa comercial poderá vir a ser resolvida - o que levou os principais índices bolsistas a subirem em torno de 3% no acumulado da semana.



Os títulos mais sensíveis a este tema dispararam, como foi o caso da Boeing, Caterpillar, Deere e Nvidia.