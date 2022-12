CMVM decide: Sonaecom está de volta à negociação

Ângelo Paupério.



A administração da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) já levantou a suspensão da negociação de ações da Sonaecom. De manhã, a autoridade reguladora do mercado de capitais tinha decretado a suspensão, "aguardando a divulgação de informação relevante ao mercado". Isto devido ao anormal volume de negociação dos títulos da cotada liderada porO Conselho de Administração da CMVM deliberou, nos termos do artigo 214º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 213º do Código dos Valores Mobiliários o levantamento da suspensão da negociação das ações Sonaecom - SGPS, SA, na sequência da divulgação de informação relevante no mercado", pode ler-se na nota publicada pelo regulador publicado por Luís Laginha de Sousa.A negociação dos títulos da Sonaecom foi suspensa pela CMVM por volta das 14h desta quarta-feira (Notícia atualizada às 21:05).