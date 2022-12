Sonae lança OPA para tirar Sonaecom de bolsa com prémio de 25%

Leia Também Negociação das ações da Sonaecom suspensa

A Sonae lançou uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) sobre a parte do capital da Sonaecom que ainda não controla. O objetivo da "holding" liderada por Cláudia Azevedo é retirar a Sonaecom de bolsa.A Sonae oferece 2,50 euros por ação da Sonaecom, o que representa um prémio de 25% face à cotação de fecho de terça-feira. A empresa indica que o valor "será ajustado em caso de distribuição de dividendos, reservas ou outro".A oferente defende que a operação "permite, assim, aos ainda acionistas da Sonaecom materializar o valor das suas ações com importantes ganhos face aos valores de referência do mercado".

Atualmente a Sonae já detém 88,36% do capital social da Sonaecom e 89,97% dos direitos de voto. No caso de a OPA permitir ultrapassar uma participação de 90% dos direitos de voto, a Sonae recorrerá ao mecanismo de aquisição potestativa, resultando na exclusão da negociação das ações em mercado.



"O controlo exclusivo pela Sonae permitirá uma maior eficiência e flexibilidade na gestão operacional dos negócios detidos pela Sonaecom e a exploração de novas oportunidades de desenvolvimento do seu portefólio", acrescenta.

A negociação das ações da Sonaecom foram esta quarta-feira suspensas de negociação pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a aguardar comunicação de facto relevante. Na altura, as ações da empresa presidida por Ângelo Paupério valorizavam 3,5%, para os 2,07 euros, tendo sido negociados 59.985 títulos, o volume mais elevado em sete meses.A Sonae controla 88,36% do capital da Sonaecom, detendo diretamente 26,02% das ações e mais 62,33% através da Sontel. A este universo acrescem ainda os 1,79% em ações próprias detidas pela Sonaecom.O terceiro maior acionista é o norte-americano Discerene Group, com 2,79%. Mais nenhum investidor tem uma posição igual ou superior a 1%. A Sonaecom tem, assim, dispersos em "free float" 9,86% do capital.