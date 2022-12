OPA atira Sonaecom para máximos de setembro de 2019

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A sessão da bolsa lisboeta desta quinta-feira teve um comportamento "sui generis" com os investidores especialmente focados nas ações de uma empresa fora da elite das 15 cotadas do PSI: a Sonaecom.



As ações da companhia liderada por Ângelo Paupério terminaram a sessão a valorizar perto de 20% para 2,47 euros, tendo sido atiradas para máximos de 19 de setembro de 2019.

A negociação dos títulos da Sonaecom foi suspensa pela CMVM por volta das 14h desta quarta-feira. Mais tarde, a Sonae lançou uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) sobre a parte do capital da empresa dedicada às áreas de tecnologia, media e telecomunicações que ainda não controla.



O objetivo da "holding" liderada por Cláudia Azevedo é retirar a Sonaecom de bolsa. No final desta quarta-feira, as ações da Sonaecom voltaram a ter autorização para negociarem na bolsa de Lisboa.

Durante a sessão de hoje, os valores da empresa dedicada às áreas de tecnologia, media e telecomunicações chegou mesmo a superar o preço oferecido pela Sonae pela OPA, ao bater nos 2,54 euros.



A capitalização de mercado da Sonaecom também disparou, tendo somado mais 124 milhões de euros em relação à sessão de quarta-feira.

Por sua vez, o volume de negociação da cotada, que já valorizou desde o início do ano mais de 45% em bolsa, escalou de perto de 60 mil títulos nesta quarta-feira para mais de 354 mil ações esta quinta-feira. Na terça-feira apenas tinham mudado de mãos 86 títulos.