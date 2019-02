João de Sousa Gião, vogal do conselho de administração da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), defendeu, esta terça-feira, a necessidade de, ao nível dos investidores de retalho, continuar a garantir " mais proteção e responsabilização dos investidores e dos agentes de mercado" . Declarações que foram proferidas no Via Bolsa 2019, evento organizado pela Euronext Lisboa.

A CMVM encomendou a realização de um estudo sobre os entraves de financiamento no mercado em Portugal, cujos resultados serão conhecidos em 2020. Mas o regulador tem definidas algumas prioridades para contornar os obstáculos que se têm destacado nos últimos anos.

"Ao nível do investimento de retalho, é necessário continuar a aliviar as barreiras existentes a um mercado único, garantindo de forma tão homogénea quanto possível ao nível europeu mais proteção e responsabilização dos investidores e dos agentes de mercado", acrescentou. "A DMIF deu passos importantes nesta frente, e na CMVM planeamos manter uma supervisão apertada nessa frente", realçou.

Além disso, frisou o administrador da CMVM, as organizações devem adotar "uma perspetiva de longo prazo, que favoreça a estabilidade, nomeadamente promovendo a integração de princípios de sustentabilidade, sejam ao nível das implicações climáticas e ambientais, seja na sustentabilidade social ou de governo das empresas." Nesse sentido, a CMVM deverá publicar ainda este mês um documento de reflexão que será sujeito a consulta pública "para conhecermos melhor as posições dos stakeholders nacionais".

Segundo o vogal da CMVM, há alguns entraves ao mercado que são conhecidos do lado da oferta de financiamento, nomeadamente "uma fraca cultura de mercado na Europa, onde vigora uma preferência histórica por depósitos bancários", a "heterogeneidade das leis de insolvência ao nível da União Europeia, e da justiça em geral, que aumentam o risco para investidores, uma área em que Portugal surge, com frequência, mal posicionado", "os impactos negativos na confiança dos investidores resultantes da aplicação de medidas de resolução no setor bancário" e "a baixa literacia financeira, que atua como um entrave natural ao desenvolvimento do mercado, seja por manter investidores afastados, seja por facilitar abusos indesejados".

Já do lado da procura, os problemas estão relacionados com as "exigências de divulgação de informação e custos elevados no acesso ao mercado, por vezes com custos desproporcionais para PME" a "cultura histórica favorável ao relacionamento com os bancos, resulta na preferência por acesso a financiamento por crédito bancário", bem como "enquadramentos fiscais díspares, que tendem a favorecer o endividamento ao financiamento por capital".