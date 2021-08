Criação de mais emprego dá recordes ao Dow e S&P 500

O índice industrial Dow Jones terminou o dia a somar 0,41%, para 35.208,51 pontos, o que constitui um recorde de fecho. Durante a sessão marcou um novo máximo histórico nos 35.246,79 pontos.

Por seu lado, o Standard & Poor’s 500 avançou 0,17%, para 4.436,52 pontos, que foi também um máximo de sempre em valor de fecho. Na negociação intradária tocou nos 4.440,82 pontos, nível nunca antes atingido.

Em contrapartida, o tecnológico Nasdaq Composite cedeu terreno, encerrando a perder 0,40% para 14.835,76 pontos. Isto depois de ter alcançado ontem, durante o dia, um máximo de sempre nos 14.896,48 pontos.



A pressionar o índice tecnológico estiveram sobretudo os receios de que o aumento da inflação não seja temporário, que falaram mais alto do que os bons números do emprego.

Por sua vez, a contribuir para o movimento de subida do Dow e do S&P 500 estiveram os dados melhores do que o esperado do mercado laboral de julho, com um aumento de 943.000 empregos (a maior subida desde agosto de 2020), quando a estimativa do mercado apontava para 870.000 novas contratações.

Este foi o segundo relatório consecutivo do mercado de trabalho com contratações acima da fasquia dos 800.000.

Já a taxa de desemprego recuou para 5,4%, contra 5,9% no mês precedente, mais um sinal de que o crescimento da economia continua bem encarrilado.