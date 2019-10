Digitalização vai permitir individualizar oferta de produtos financeiros

O desenvolvimento de inovações no setor financeiro deverá promover uma maior personalização do aconselhamento financeiro.

A rápida inovação tecnológica tem levantado algumas preocupações junto dos reguladores. Mas, para já, a postura é de esperar para ver e apenas agir caso seja necessário, não travando a inovação nos serviços financeiros. Apesar dos riscos, os responsáveis destacam que a digitalização traz muitas oportunidades, nomeadamente ao nível do aconselhamento financeiro, permitindo personalizar a oferta de produtos.





"Hoje em dia o que temos é uma massificação. Quando vou ao banco, o gestor vai propor-me uma oferta padrão para um determinado perfil. A digitalização vai individualizar a oferta", explicou Isabel Ucha, numa conferência organizada pela CMVM, no âmbito da semana mundial do investidor, onde a responsável discursou num painel sobre a digitalização no mercado de serviços financeiros. Para a presidente da Euronext Lisbon, a digitalização vai permitir um desenvolvimento do mercado de capitais, através de soluções como o robot-advisor, gestão de carteiras ou blockchain.