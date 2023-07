EDP Brasil: Risco de OPA morrer na praia aumentou com prémio em queda

O prémio resultante do preço pago pela EDP por cada ação da energética brasileira tem caído desde março, devido à valorização dos títulos do setor, incluindo da própria EDP Brasil. No que toca aos riscos da operação financeira, estes parecem estar acautelados.

