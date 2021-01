EDP e Galp energizam PSI-20

A bolsa nacional abriu a subir, com o PSI-20 a valorizar 0,45% para 5.100,62 pontos. A contribuir estão 11 cotadas no verde, contra duas no vermelho, enquanto cinco se mantêm inalteradas.





Na Europa o sentimento é igualmente positivo, depois de a secretário do Tesouro norte-americana, Janet Yellen, ter proferido um discurso através do qual mostrou apoio ao pacote de estímulos de 1,9 biliões de dólares que está a ser proposto pela administração de Biden, apelando a que os legisladores "atuassem em grande" para salvar a economia.





Em Lisboa, a Galp e o grupo EDP são os pesos pesados que impulsionam o índice, concentrando-se no pódio dos ganhos. A Galp segue à frente, com uma subida de 0,89%para os 9,31 euros, num dia em que o petróleo também soma, animado pela esperança de que os estímulos nos Estados Unidos estimulem a procura pela matéria-prima.





Por seu lado, a EDP Renováveis avança 0,75% para os 5,36 euros, seguida da casa-mãe EDP, que ganha 0,75% para os 5,36 euros. O Morgan Stanley voltou a acompanhar estas duas cotadas, iniciando a cobertura com a recomendação de 'overweight' para a EDP, cujo preço-alvo coloca nos 6,30 euros, e 'equal weight' para a EDP Renováveis, cujo preço-alvo vê nos 25 euros.



(Notícia atualizada às 08:29)