Yellen e estímulos nos EUA dão força para Europa avançar com pequenos passos

08h55

Yellen dá força para Europa avançar com pequenos passos

As principais praças europeias seguem com um entusiasmo moderado face ao discurso de Janet Yellen, que incentivou aos estímulos nos Estados Unidos mas ainda tem de convencer os republicanos do mérito do pacote sugerido pela nova administração.





O Stoxx600, o índice que agrega as 600 maiores cotadas europeias, soma 0,32% para os 409,22 pontos, recuperando da quebra da sessão anterior. Este faz-se rodear de uma maioria de bolsas no verde, embora os ganhos não sejam muito fortes – em muitas praças não chegam ao 0,5%. Alinhado com esta fasquia está o índice nacional, o PSI, e também o grego e o italiano. Madrid está no limbo e Frankfurt e Londres avançam ligeiramente, deixando os ganhos mais pujantes para Paris e Amesterdão.





As bolsas vestem-se de verde depois de a secretária do Tesouro, Janet Yellen, ter demonstrado apoio ao novo pacote de estímulos dos Estados Unidos e ter apelado a que os legisladores "atuassem em grande".





"Deveremos ter uma maior cooperação entre a Fed e o Tesouro, com a política monetária e a fiscal a trabalharem em conjunto e a apoiarem. Isto é um bom cenário para o sentimento de risco", comenta a Jefferies International, em declarações à Bloomberg.