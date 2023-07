EDP Renováveis dá energia à bolsa de Lisboa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

, após o Mediabanca ter ontem

o "target" e a recomendação para as ações do banco liderado por Miguel Maya.





os 2,3 euros, o valor de fecho mais elevado desde o início de maio de 2019.



A Semapa também negoceia no vermelho, a perder 0,62% para 12,88 euros, e os CTT cedem 0,14% para os 3,57 euros.



A Ibersol começou a sessão desta quinta-feira inalterada.

A bolsa de Lisboa abriu a sessão desta quinta-feira em terreno positivo, à semelhança das restantes praças europeias, animadas pelos dados da inflação nos Estados Unidos.O PSI valoriza 0,44% para 6.006,88 pontos e entre as 16 cotadas, 11 estão em alta, quatro em queda e uma inalterada.A EDP Renováveis e a EDP lideram a tabela dos ganhos, ao valorizar 1,66% para 18,05 euros e 0,58% para 4,365 euros, respetivamente. A empresa liderada por Miguel Stiwell tem estado em destaque esta semana depois do sucesso da OPA lançada no Brasi l.Os restantes pesos pesados também estão a negociar em alta. O BCP sobe 0,44% para 0,2287 eurosA Galp avança 0,32% para 11,02 euros e a Jerónimo Martins ganha 0,31% para 25,76 euros.Do lado das quedas, destaque para a Corticeira Amorim que desce 0,7% para 9,87 euros e para a Mota-Engil que tomba 0,65% para 2,285 euros, depois de ontem ter atingido