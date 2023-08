EDP Renováveis renova mínimos de 2021 e PSI acompanha quedas europeias

A bolsa portuguesa encerrou esta quinta-feira em terreno negativo, acompanhando o sentimento vivido nas principais praças da Europa Ocidental. Os sinais de abrandamento económico da China estão a pressionar os mercados, bem como a convicção crescente de que os principais bancos centrais irão manter as taxas de juro em níveis elevados por mais tempo.O PSI recuou 0,51%, para os 5.980,69 pontos, com apenas quatro cotadas no verde e as restantes 12 em queda.A pressionar o índice nacional estiveram, principalmente, o setor elétrico e a Jerónimo Martins.As ações da EDP Renováveis foram as mais castigadas, tombando 2,3%, para 16,33 euros, renovando mínimos desde março de 2021. Ainda no setor das renováveis, a Greenvolt caiu 1,87%, encerrando nos 6,03 euros.A pesar no PSI esteve também a Jerónimo Martins, com uma queda de 2,07%, para os 23,68 euros, mínimo de dois meses e meio.A EDP também contribuiu para as perdas do índice ao ceder 1,54%, para os 4,086 euros.A limitar o mau desempenho do PSI, a Galp avançou 1,46%, até aos 12,18 euros, enquanto o BCP subiu 0,89%, fechando nos 0,2484 euros.Ainda em alta encerraram o dia as ações da Semapa e Navigator. A "holding" que controla a papeleira ganhou 0,77%, para 13,16 euros, enquanto a Navigator valorizou 0,06%, terminando a jornada nos 3.206 euros.