Elon Musk e o irmão na mira da SEC

A Securities and Exchange Commission (SEC) está a investigar se as recentes vendas de ações da Tesla realizadas por Elon Musk, CEO da empresa, e o seu irmão, Kimbal, indicaram fontes próximas do processo citadas pelo The Wall Street Journal.Em causa estará a possibilidade de "insider trading" (abuso de informação privilegiada).A investigação do supervisor iniciou-se no ano passado após Kimbal Musk ter vendido 88.500 ações da fabricante de automóveis elétricos no valor de 108 milhões de dólares um dia antes de Elon Musk ter publicado no Twitter a sondagem para saber se deveria vender os 10% de capital da empresa que detinha.Poucos dias mais tarde, o CEO da Tesla vendeu ações da empresa no valor de milhares de milhões de dólares.A cotação das ações da companhia caiu significativamente após a publicação de Musk no Twitter.Porta-vozes da SEC e da Tesla não responderam de imediato aos pedidos de comentário.