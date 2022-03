Tesla e SpaceX a enfrentar pressão “significativa” da inflação, diz Elon Musk

O fundador da fabricante automóvel Tesla e da SpaceX, dedicada à exploração espacial, indicou no Twitter que as duas empresas estão a ser pressionadas pela escalada da inflação.

Perguntando aos mais de 77 milhões de seguidores na rede social quais são os palpites para a taxa de inflação ao longo dos próximos anos, Musk indica que "a Tesla e a SpaceX estão a ver uma pressão significativa da recente inflação nas matérias-primas e na logística".



E, na mesma série de tweets, o multimilionário sul-africano nota que a empresa "não está sozinha", partilhando um artigo do Financial Times, do início deste mês, que aponta que os preços das commodities estavam no preço mais elevado desde 2008.

A invasão da Ucrânia por parte da Rússia tem feito subir os preços de várias commodities, com destaque para o alumínio utilizado nos carros ou ainda para o níquel, que é utilizado nas baterias.

A Tesla anunciou na semana passada que vai subir os preços no mercado norte-americano do Model Y e do Model 3 Long Range em mil dólares. Além disos, também algumas versões do Model 3 e do Model Y fabricados na China também sofreram aumentos nesse país, na ordem de 10 mil yuan, o equivalente a cerca de 1.580 dólares.

As ações da Tesla caíram 5% na sexta-feira, a cotar nos 795,35 dólares. Ainda antes da abertura do mercado esta segunda, estão a cair 1,8%.