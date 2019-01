Energéticas puxam por Lisboa em dia sem direção na Europa

A bolsa nacional encerrou a última sessão da semana no verde, valorizando 0,71%. Isto graças aos ganhos do grupo EDP, mas também da Galp Energia, num dia sem rumo definido no resto da Europa.

O dia foi de ganhos para a bolsa nacional, depois de ter oscilado entre o verde e o vermelho ao longo da semana. A puxar pela praça portuguesa esteve sobretudo o setor energético. Isto numa sessão sem direção definida no Velho Continente.

O PSI-20 encerrou em alta de 0,71% para 4.958,61 pontos, com 15 cotadas a subir e três a recuar. No Velho Continente, o índice de referência seguia sem alterações.

A sexta-feira foi pautada por alguma desilusão, depois de os EUA e a China terem emitido comunicados curtos, e sem detalhes, sobre as negociações comerciais. Contudo, o tom e a postura dos responsáveis políticos continua a ser positiva. O secretário do Tesouro norte-americano, Steven Mnuchin, revelou que "é muito provável" que o vice-presidente da China, Liu He, visite os EUA no final deste mês. O responsável adiantou que as reuniões vão prosseguir.



Além disso, a incerteza em torno da saída do Reino Unido da União Europeia e os receios de um abrandamento da economia mundial mantêm os investidores cautelosos.



Por cá, a EDP Renováveis foi das cotadas que mais puxou pela bolsa nacional. A empresa de energia limpa subiu 1,40% para 7,97 euros, enquanto a EDP avançou 0,75% para 3,085 euros.





Ainda no setor energético, a Galp Energia somou 1,07% para 14,65 euros, contrariando aquela que é a tendência de queda nos mercados petrolíferos. Os preços estão a descer perto de 2%, tanto em Londres como em Nova Iorque. No retalho, a Jerónimo Martins valorizou 0,09% para 10,69 euros.



A travar uma subida mais acentuada do índice nacional seguiu o BCP. O banco perdeu 0,41% para 24,44 cêntimos.